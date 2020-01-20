"Киборги" выстояли - не выстоял бетон. Оркестры сыграли концерт-реквием в харьковском аэропорту

Десятки музыкантов в погонах выполняют произведения, символизирующие мужество, подвиги и одновременно с тем печаль из-за тяжелых потерь. Чтобы почтить память "киборгов" в харьковском аэропорту сыграли сразу несколько военных оркестров.

Владимир Скрипчук, военный дирижер оркестра НЮУ им. Ярослава Мудрого:

Композиції ми обирали спеціально під цей захід, тому що вони символізують і смуток за тими, кого немає, і вдячність тим, хто є. Бортнянський, хорал і "Дзвони війни", який написав наш колега спеціально під цей захід.

Послушать концерт-реквием в харьковском аэропорту и почтить память своих побратимом пришел Борис Рябуха, который уцелел в аду боёв за аэропорт в Донецке. В его батальоне тогда погибли двое. Уверен - такие мероприятия необходимы, чтобы люди помнили, кому обязаны мирным небом в своих городах.

Борис Рябуха, защитник Донецького аеропорта:

В мене сумнівів щодо російської армії не було ще з березня 14-го року, після подій в Криму, я там проходив службу. Я бачив на власні очі, хто там присутній, чим вони займаються. Для тих, хто втомився від війни – це їхнє право. Напевно, Збройні Сили України потрібні для того, щоб мирне населення не знало, що таке війна.

Вместе с десятками военных музыкантов в харьковский аэропорт пришло почти столько же горожан, в том числе - школьники. Говорят - от каждого аккорда по телу идут мурашки.

Ульяна Кравченко, воспитанница Пласта в Харькове:

Ось недавно, на цих вихідних ми з моїм гуртком дивилися фільм «Кіборги». І там багато чого розповідалося. аж деякі плакали. Стояли, вистояли. Захистили нашу країну, і тому я маю честь бути тут, слухати цей концерт.

Дарина Нюнюк, воспитанница Пласта в Харькове:

Як мінімум, таким чином ми висловлюємо подяку за те, що вони померли за нас. У вільній країні. І це реально лякає, тому що ми живемо гарно. У нас все нормально. А люди вмирають, за нас.

5 лет назад именно 20 января произошел подрыв нового терминала Донецкого аэропорта. В результате взрывов погибло более 50 украинских бойцов. Их накрыли разрушенные стены. Воины держали оборону 242 дня под враждескими обстрелами, даже когда не выдерживал бетон и железо. Из-за стойкости и силы духу российские пропагандисты и сепаратисты начали называть украинских военных "киборгами".