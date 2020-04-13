Киево-Печерская лавра на карантине - там более 90 случаев COVID-19

Киевская городская государственная администрация приняла решение о закрытии на карантин Киево-Печерской лавры в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, такое решение было принято, в связи с более 90 случаями коронавируса, выявленными в лавре.

"Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин… Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, шестьдесят три в Киево-Печерской лавре. Всего в лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания", - сообщил Кличко.

Также мэр Киева обратился к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение решения о закрытии лавры на карантин.