Киевские каналы получили штрафы из-за недостаточного количества родного языка в эфире

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил штраф трем спутниковым телеканалам из-за недостаточного количества украинского языка в эфире.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета от 13 декабря.

«По результатам проверок ООО« Взрослые каналы », Киев (логотип« BOLT »), и ООО« Телерадиокомпания «Полезное ТВ», Киев (телеканалы «ДАЧА» и «EPOQUE»), которые подтвердили данные мониторингов Национального совета, регулятор 13 декабря взыскал штраф с этих вещателей из-за несоблюдения ими предусмотренной законодательством обязательной доли украинского языка в эфире. Размер штрафа - 5% суммы лицензионного сбора, для всех спутниковых телеканалов составляет 19 306,05 грн », - говорится в сообщении.

Напомним, Закон о языковых квотах на телевидении вступил в силу 13 октября 2017 года. Согласно документу, в первый год действовал переходный период: передачи собственного производства, а также национальный аудиовизуальный продукт засчитывались доле передач, выполненных на государственном языке, независимо от фактического языка этих передач.