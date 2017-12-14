Киевский суд продлил срок содержания под стражей Геннадию Дронову. Его адвокат планирует подать аппеляцию

14 декабря 2017 г. 17:56
Автор: Светлана Еченина
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В начале судебного заседания Геннадий Дронов находится в стеклянном помещении, но после перерыва его адвокату удается доказать суду, что место его подзащитного рядом с ним, а не в клетке. Поэтому Геннадий Дронов вышел из стеклянного помещения и сел в кресло рядом с защитником Сергеем Перепелицей. Адвокат в, свою очередь, пытался добиться от суда другой меры пресечения не связанной с содержанием под стражей. Но судья решила продлить срок еще на 60 суток, без права внесения залога. Из-за плохого самочувствия подозреваемого суд принимает еще одно решение относительно наблюдения за состоянием здоровья Дронова

В порядку 206 КПКУ забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження підозрюваного Дронова Г.О.

Во время судебного заседания подозреваемому тоже понадобилась помощь медиков, ведь он жаловался на плохое самочувствие. А после принятия решения, о продлении срока содержания под стражей, вообще начинает волноваться за свою жизнь.

Геннадий Дронов, подозреваемый

Я просто до конца месяца не дотяну этого. Буду заставлять себя пить, если эо получится. Я, конечно. Был готов до любого, но надеялся на лучшее.

С решением суда не согласен и защитник Геннадия Дронова - Сергей Перепелица. По словам адвоката, его подзащитный не ест уже более пяти дней. Подозреваемому необходимо лечение, а в тех условиях, в которых  сейчас находится Дронов, получить его не удастся. И добавляет, что будет подавать в суд апелляцию

Сергей Перепелица, адвокат Г. Дронова

Ми вважаємо ризики жодним чином не доведеними. З кожним засіданням вони зменшуються, але чомусь слідчі судді вважають, що доведено, що Дронов буде переховуватися, хоча жодних підтверджень ми за три судових засідання так і не почули.

Зато в прокуратуре, с решением суда полностью согласны. И добавляют, что срок предварительного расследования по этому делу был продлен до 14 февраля, поэтому и определены такие сроки содержания под стражей, говорит Вита Дубовик, пресс секретарь прокурора Харьковской области.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Хар. обл.

Ми вважаємо це рішення логічним і справедливим у цій ситуації, яка склалася. Оскільки ризики, які були визначені під час обрання запобіжного заходу підозрюваному, вони нікуди не зникли, вони до сих пір  існують. Ми вважаємо, що це рішення є таким, яким має бути.

Сейчас срок содержания под стражей Геннадия Дронова продлен до 10 февраля так же, как и у другой подозреваемой по этому делу Алены Зайцевой.
 

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Киевский суд продлил срок содержания под стражей Геннадию Дронову - 14.12.2017

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