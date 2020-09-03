Киевский врач рассказал, что нужно делать при первых симптомах коронавируса

В случае обнаружения у себя признаков коронавируса не нужно паниковать, но крайне важно изолироваться. Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в интервью ТСН.ua.

"Если человек чувствует в себе характерные для респираторного заболевания симптомы, надо сразу самоизолироваться и не подвергать опасности других. Затем обратиться к своему семейному врачу и четко выполнять его инструкции. Бежать с испуганными глазами в больницу нет смысла, все равно инфекционные стационары рассчитаны на средне-тяжелых и тяжелых пациентов, поэтому без показаний человека не госпитализируют", - отметил он.

Врач добавил, что лечение легких форм является достаточно простым. При этом есть необходимость сделать ПЦР-тест на коронавирус.

"Это, во-первых, самому пациенту всегда интересно и его беспокоит, а во-вторых, поможет семейному врачу правильно сориентироваться при необходимости обращения в стационар", - добавил Дубровский.

Напомним, с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 128 228 человек (+ 2430 за последние сутки). От коронавируса умерли 2710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59676 человек (+859 сутки). На сегодняшний день в лечении больных COVID-19 в Украине задействованы 29,7 тысяч врачей.