 

Кисти, стекло и палитра: как харьковские педагоги справляются с профессиональным выгоранием

22 октября 2019 г. 19:13
Автор: Кристина Асыка
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Берем кисти и наша задача смешивать, те цвета, которые нам нравятся, думая о какой-то проблеме, которая в нашей жизни еще не решена

Кисточка и палитра против профессионального выгорания. Арт-терапия, которую ввели для педагогов, должна не дать учителям устать от работы, срываться на детей и находить силы учиться новым образовательным методам.

Организаторы проекта говорят, профессиональное выгорание среди учителей сейчас очень распространена проблема, которая касается всех участников образовательного процесса.

39-летняя Виктория Цимбалиста недавно стала директором школы.

Виктория Цимбалиста, директор Манченковской школы

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Каждый рабочий день Виктории начинается в 5 часов утра. На работу в поселок Манченки ехать полтора часа. У неё сын-подросток, учится в магистратуре по менеджменту управления и уже год как отвечает за всю школу.

Рабочий день - линейка со старшеклассниками, проверка столовой, совещание с техническими работниками, обсуждение по вопросам Новой Украинской школы.

Между тем во втором классе её уже ждут дети.

Кроме руководства школой, преподает еще в начальных классах и учит английскому. Хуже всего, рассказывает, не оправдать возложенные на нее надежды. Приглашение на проект для нее - возможность начать все сначала.

Виктория Цимбалиста, директор Манченковской школы

Я розумію, що проходить тиждень - його немає, я починаю хвилюватись, тоді мені дзвонять з відділу освіти. Кажуть, ви запрошені … я так видихнула. Думаю, нарешті

Не держать эмоции в себе учителей на арт-терапии учат с помощью красок, бумаги и стекла - все для того, чтобы они смогли отпустить эмоции.

Организаторы утверждают, что с проблемой выгорания сталкиваются абсолютно все педагоги.

В первой пилотной группе проекта - 10 преподавателей ВУЗов и 10 школьных учительниц.

Яна Чеботова, доцент кафедры дизайна, психолог

Дуже розповсюджена проблема. “Вигорати” можна з різних причин. Викладання – це така група ризику. Коли постійно… ми ж не маємо кричати на дитину, то ми того не робимо. Але в нас на серці все те лишається

Отпускают эмоции здесь учителя абсолютно различных дисциплин - здесь и преподаватели истории, учителя физкультуры, биологии и украинскому языку.

Светлана Исаева, преподаватель Харьковского педагогического лицея №4

Коли перший раз – ти хвилюєшся, тому що ти - не художник, і не розумієш, що в тебе вийде. І який результат. – А ви викладач чого? – Я викладач укрмови та літератури. В той момент, коли ти починаєш отримувати задоволення, забуваєш про все, це дійсно так

Идея создать проект родилась в стенах педагогического университета. В его основу вошли две теоретические и три практических части.

Работа над выгоранием, рассказывает координатор проекта, значительно серьезнее чем принято считать.

Анна Боярская-Хоменко, координатор проектов

Багато, хто йде зі школи, а багато вчителів – що, можливо, навіть гірше – вони цю втому, цю свою пригніченість несуть в класи, несуть нашим дітям

Спустя пару занятий арт-терапии цветное содержание картин заметно изменилось - чем дальше продолжаются занятия - тем они светлее и ярче.

Виктория Цимбалиста, директор Манченковской школы

Я стикнулась із проблемою вигорання, і я піклуюсь про те, щоб у моїх вчителів цих проблем не було. Я зараз це все закінчу, я буду обізнана, і ми будемо впроваджувати у себе

В конце октября, после завершения проекта, педагоги будут открывать собственную выставку работ, которые создали за время терапии.

 

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