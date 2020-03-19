Китай может предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь

19 марта 2020 г. 10:18
Источник: ZN.UA
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Денис Шмыгаль и Дмитрий Кулеба встретились с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном. Во время разговора обсуждалась тема экономического сотрудничества и борьбы с коронавирусом.

"Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса. Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей", - сказал премьер.

Глава правительства также сказал, что искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь. 

Кроме того, стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами и договорились возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.

 

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