Китай предлагает данные об анализах на COVID-19 зашифровывать в QR-код

Председатель КНР Си Цзинпин во время саммита G20 предложил использовать QR-коды для создания единого международного механизма сертификатов состояния здоровья. Об этом сообщает Xinhua.

«Китай предложил глобальный механизм взаимного признания сертификатов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов. Мы надеемся, что к этому механизму присоединится больше стран», - сказал он.

Как отмечает издание ВВС, суть механизма проста: данные об анализах человека на COVID-19 зашифровываются в QR-код, сохраненный в смартфоне. С помощью специального приложения информацию считать можно сразу с телефона предъявителя.

Такую систему «кодов здоровья» в Китае начали использовать с начала пандемии, и Цзинпин во время саммита G20 предложил мировым лидерам последовать примеру КНР и сделать такую систему глобальной, чтобы облегчить работу глобальных путешествий, производственных цепочек и поставок продукции.