Китайские ученые разработали лекарство от коронавируса

Ученые Пекинского университета тестируют лекарства, которые, как предполагается, способны остановить пандемию коронавируса даже без вакцины. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает Medical Express.

"Ученые из китайской лаборатории разрабатывают медицинский препарат, который, по их мнению, может успешно лечить коронавирусную инфекцию и остановить пандемию", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, лекарства могут не только сократить время выздоровления инфицированных, но даже обеспечить кратковременный иммунитет к COVID-19.

Сунни Се, директор Пекинского инновационного центра геномов при университете, отметил, что сейчас препарат успешно проходит стадию тестирования на животных.

В препарате используются антитела, вырабатываемые иммунной системой человека для предотвращения заражения вирусом клеток. Их ученые выделили из крови 60 пациентов, которые уже выздоровели.

"Надежда заключается в том, что эти антитела могут стать лекарством, которые остановят пандемию", - сказал Сунни Се.

Он также добавил, что препарат, по расчетам разработчиков, должен быть готов к началу прогнозируемой зимней вспышки коронавируса.

"Планируется проведение клинического испытания", - сказал Се, добавив, что лекарства будут тестировать в Австралии и других странах, поскольку случаев коронавируса в Китае стало значительно меньше.

Как известно, использование антител не является новым подходом в клинической практике, они успешно применяются для лечения ряда других вирусов, таких как ВИЧ, Эбола и респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS).

Напомним, ранее ученые выявили людей, невосприимчивых к коронавирусу. У людей, переболевших SARS в 2003 году, обнаружили антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2.