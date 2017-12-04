Китайский зоопарк вместо заявленных экзотических животных подсунул надувных пингвинов

04 декабря 2017 г. 15:22
Источник: УНИАН
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На афишах китайского зоопарка были размещены фотографии пингвинов, страусов и павлинов, а также прочих редких животных. Туристы, посетившие зоопарк Юйлиня (Китай), были возмущены отсутствием в нем заявленных в рекламе экзотических животных.

В вольере вместо живых пингвинов были надувные фигуры, причем некоторые из них были сдутыми. .
На афишах китайского зоопарка были размещены фотографии пингвинов, страусов и павлинов, а также прочих редких животных. Посетители, заплатившие за билет 15 юаней (приблизительно 61 грн по текущему курсу), не увидели на территории заявленных животных.

Туристы, посетившие зоопарк, который в своей рекламе обещал познакомить посетителей с дикой природой, выразили свое негодование в социальных сетях. Пользователи писали, что на городском рынке можно увидеть больше экзотических животных.

В клетках было несколько петухов и гусей, в аквариуме среди брошенных туристами монет сидела черепаха, а в вольере организаторы разместили 6 надувных пингвинов.

Владелец зоопарка на вопросы китайских журналистов ответил, что узнал из новостей о надувных пингвинах в своих вольерах. По его словам, ответственность за животных несет подрядчик.

В настоящий момент зоопарк закрыт.
 

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