Клиент похудел на 6 кг после плевка курьера в пиццу

Житель Турции похудел на 6 кг после плевка курьера в заказанную пиццу.
Инцидент произошел в городе Эскишехир.
Хусейн Акьюз заказал блюдо в одном из городских предприятий и ожидал доставку.
Однако поставщик остановился на лестничной клетке, открыл коробку и плюнул внутрь. Это попало на записи камер внутреннего наблюдения в здании.
Более того, курьер снимал свой поступок на смартфон.
В ситуацию вмешался консьерж, который заметил частое включение света в подъезде и просмотрел записи с камер. Он выяснил квартиру, в которую попал испорченный товар, и отправил сообщение заказчику пиццы.
Мужчина решил судиться с курьером.
Хусейн Акьюз раньше регулярно заказывал еду на дом или офис, однако теперь испытывает параноидальное отвращение к таким товарам.
Из-за этого он похудел с 82 до 76 кг.
Случай получил широкую огласку в местных изданиях, из-за этого прибыль пиццерии снизилась на 20%.
Правозащитник компании убеждает, что заказчик и курьер сговорились для шантажа организации.