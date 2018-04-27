Клиент похудел на 6 кг после плевка курьера в пиццу

27 апреля 2018 г. 13:06
Источник: ТСН.ua
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Житель Турции похудел на 6 кг после плевка курьера в заказанную пиццу.

Инцидент произошел в городе Эскишехир.

Хусейн Акьюз заказал блюдо в одном из городских предприятий и ожидал доставку.

Однако поставщик остановился на лестничной клетке, открыл коробку и плюнул внутрь. Это попало на записи камер внутреннего наблюдения в здании.

Более того, курьер снимал свой поступок на смартфон.

В ситуацию вмешался консьерж, который заметил частое включение света в подъезде и просмотрел записи с камер. Он выяснил квартиру, в которую попал испорченный товар, и  отправил сообщение заказчику пиццы.

Мужчина решил судиться с курьером.

Хусейн Акьюз раньше регулярно заказывал еду на дом или офис, однако теперь испытывает параноидальное отвращение к таким товарам.

Из-за этого он похудел с 82 до 76 кг.

Случай получил широкую огласку в местных изданиях, из-за этого прибыль пиццерии снизилась на 20%.

Правозащитник компании убеждает, что заказчик и курьер сговорились для шантажа организации.

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