Клиника Мать и Дитя — ЭКО оплодотворение в Киеве®

О ребенке мечтает большинство молодых и зрелых пар, но многие сталкиваются с проблемой бесплодия. По статистике, трудности с зачатием наблюдаются примерно у 20% пар детородного возраста в Украине. К счастью, современные медицинские технологии позволяют преодолеть даже бесплодие — в клинике Мать и Дитя доступна востребованная процедура ЭКО.

Этим словом называют способ оплодотворения, при котором биологический материал отца и матери ребенка соединяют в лабораторных условиях, а затем вживляют в организм женщины эмбрион. ЭКО оплодотворение, или экстракорпоральное оплодотворение, показывает хорошие результаты. Если не с первой, то со второй или третьей попытки беременеет большинство женщин, прибегнувших к процедуре.

ЭКО в клинике Мать и Дитя — особенности и показания

В большинстве случаев бесплодие не является «приговором» и не означает полной невозможности зачать и выносить ребенка. Проблема заключается в трудностях с естественным оплодотворением и начальным развитием эмбриона. Процедура ЭКО состоит из следующих этапов:

стимуляция активности женских яичников и роста фолликулов;

забор яйцеклетки и мужского биологического материала;

соединение и культивирование материала в лабораторных условиях;

перенос эмбрионов в женский организм;

дополнительная стимуляция препаратами для успешного приживления эмбрионов.

Процедура искусственного оплодотворения не всегда дает мгновенные результаты. С первого раза забеременеть удается примерно 40% женщин, однако со второй и третьей попытки вероятность успешного зачатия резко возрастает. Поэтому ЭКО считается очень надежным способом. Статистика клиники Мать и Дитя, приведенная на сайте mdclinics.com.ua, говорит о том, что более чем 3 тысячам пациентов удалось решить проблемы с зачатием. Показатель эффективности программ искусственного оплодотворения составляет от 48% до 85%.

Показанием к проведению ЭКО в киевской клинике Мать и Дитя становится не только бесплодие, вызванное эндометриозом, зрелым возрастом или проблемами с овуляцией. К процедуре прибегают также женщины, способные зачать ребенка, но склонные к выкидышу. Очень полезным метод ЭКО оказывается для супружеских пар, опасающихся передачи малышу каких-либо наследственных заболеваний. При искусственном оплодотворении проводится генетическая диагностика, и материал для эмбрионов выбирается только самый здоровый и жизнеспособный.