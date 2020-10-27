«Клиника профессора Феськова А. М.» теперь на новом сайте®

Центр репродукции человека «Клиника профессора Феськова А. М.» известен по всей Украине. Он имеет отделения в Харькове и Киеве, показывает отличные результаты в сфере репродуктивной медицины и каждый год помогает людям, которые уже отчаялись иметь детей. Персональный подход, безоговорочное качество работы, продуманные и разнообразные программы под каждого пациента — все это делает клинику очень популярной.

Смена интернет-адреса клиники

Раньше вся информация об услугах и самой компании находилась на сайте sana-med.com.ua. Но теперь центр поменял электронный адрес на https://feskov.ua/ — всю актуальную информацию клиенты найдут уже на нем. Там же есть возможность ознакомиться со стартовыми ценами на услуги. Обратите внимание, что для услуг, которые предполагают решение нескольких задач, есть расшифровка. Для этого нужно найти саму услугу, затем справа на прямоугольнике с ценой навести курсор на иконку с восклицательным знаком. После этих действий появится всплывающее окно, в котором будут перечислены все процедуры, входящие в пакет — то есть клиент сразу поймет, за что он платит деньги.

Учитывайте, что цены ориентировочные (от указанного показателя) — многое зависит от дополнительных услуг, которые оговариваются по факту обследования.

Для удобства пользователей на сайт добавлен раздел — с расписанием врачей. Благодаря этой информации можно заранее подобрать специалиста, к которому будет удобно пойти на прием. А еще на площадке есть форма для записи, которая значительно экономит время.

Там же представлен раздел «Результаты исследований» — следуя инструкциям из него, клиенты клиники получат на электронный ящик необходимую информацию после сданных анализов. Это очень удобно, потому что исключаются лишние посещения клиники.

Есть на площадке и функция онлайн-оплаты. Система полностью защищена, поэтому данные карты не будут переданы третьим лицам или украдены — сайт соответствует необходимым сертификатам безопасности и проводит такие оплаты законно.

Новый сайт — еще больше возможностей

Переезд площадки на другой адрес — это не просто смена доменного имени. Для ресурса это влечет позитивные перемены:

Хорошо структурированная подача информации.

Еще больше удобных инструментов для пользователей.

Простая и интуитивно понятная навигация. Теперь посетители не только узнают о направлениях деятельности компании, но и о каждом из них почитают подробно.

Такой подход подчеркивает, что центр репродукции человека очень внимательно относится к своим клиентам — даже если это касается не напрямую репродуктивных услуг, а просто сайта.

«Клиника профессора Феськова А. М.» — это инновационное оборудование, самые современные, но тщательно проверенные методики работы, 25 лет опыта и только специалисты, которые на деле подтвердили качество своего образования, навыков и знаний. Каждый клиент, который обращается за помощью в центр, получает профессиональные консультации и такой план лечения, который максимально повышает шансы на рождение малыша.