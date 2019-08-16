Клочковская частично будет перекрыта три дня из-за ремонта магистрали

Движение транспорта на некоторых участках ул. Клочковской будет запрещено 17, 18 и 19 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным Департамента инфраструктуры сообщили, что в субботу, 17 августа, с 8:00 до 21:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Клочковской, на участке от спуска Клочковского до пер. Рогатинского. Объезд закрытого участка будет организован по Новоивановскому мосту, ул. Большой Панасовской, пер. Лосевскому и ул. Пискуновской.

Автобусы №221э, 278э, 303э в этот день будут курсировать так: спуск Клочковский - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Рождественская - ул. Кацарская и далее по маршруту.

С 8:00 18 августа до 21:00 19 августа движение будет запрещено на ул. Клочковской, на участке от пер. Рогатинского до Бурсацкого спуска. Объехать его можно будет по проезду Рогатинскому, пер. Пискуновскому и ул. Пискуновской.

Неудобства связаны с капитальным ремонтом проезжей части. Планируется завершить реконструкцию магистрали до вторника, если позволит погода.