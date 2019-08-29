Клопы в кинотеатре? - Кто покусал харьковчанок

Фотографии с ужасными высыпаниями, которые появились у двух девушек после похода в кинотеатр "Мультиплекс", облетели харьковские соцсети. Одна из пострадавших - Валентина, девушка предпочитает скрыть свое лицо и объясняет - подозревает, что в кино ее покусали клопы.

Валентина, пострадавшая

Где-то в середине фильма у меня возникло ощущение, что я сижу на каких-то крошках. У меня был дискомфорт, я начала струшивать все это с себя и дальше сидеть. Периодически пересаживалась, потому что невозможно было сидеть. После сеанса я приехала домой, смотрю - а там сыпь. Я подумала, что меня покусали комары. Я подхожу к маме, говорю: «Что это - нужно ж чем-то помазать», а мама говорит: «Это очень похоже на укусы клопов, где-ты была?»

Вторая пострадавшая - Маргарита - на камеру говорить не хочет, однако утверждает, что именно история Валентины, которую она прочитала в соцсетях, заставила ее сразу обратиться к врачу, но тот заподозрил только контактный дерматит.

К медикам обратилась и сама Валентина, но там ей объяснили, что выявить, кусали ли ее клопы, невозможно.

Иного мнения придерживается Ирина Олейник, старший научный сотрудник Института дерматологии венерологии. По ее словам, определить, что именно укусило девушек, в целом, возможно - и по ее словам, признаки даже на фото напоминают укусы клопов или блох.

Ирина Олейник, старший научный работник

Укусы клопов сопровождаются такой дорожкой, или скученностью, это отечные пятна, имеются в середине места укусов, сильно зудящие. Но если человек аллергиезирован, то они могут проявляться такими яркими зудящими элементами.

Но вот узнать, когда и где это произошло, и не принесли ли девушки клопов с собой, например, в швах одежды, будет проблематично, добавляет женщина, тем более, что пятна, по ее словам, могут быть результатом еще и крапивницы.

Разобраться в ситуации попытались и в администрации кинотеатра «Мультиплекс». После обращения самих девушек и парня одной из них там сразу провели проверку, но никаких насекомых не выявили и добавили, что дезинфекцию проводят каждый месяц. Теперь же пытаются связаться с пострадавшими и выяснить, что произошло, говорит Инесса Жукова, директор кинотеатра «Мультиплекс».

Инесса Жукова, директор кинотеатра "Мультиплекс"

Мы как бы хотим пообщаться с гостем, мы готовы, мы открыты к разговору. Мы пишем в Директ, нам никто не отвечает. Звоним парню - он тоже не берет трубку. Мы проведем еще одну дезинфекцию, чтобы успокоить наших гостей, и дезинфекции, которые у нас проводятся, это не «разложили отравку по углам», нет, у нас серьезные препараты используются.

Инесса добавляет: в администрации готовы помочь найти врачей для девушек, а также в случае, если это все же их вина, то оплатят лечение.

Пострадавшие девушки наоборот утверждают, что администрация только предложила бесплатные билеты в кино и прислала фотографии с результатами обследования на насекомых и больше им не звонила.

Несмотря на все, в кинотеатре обещают все же дополнительно провести дезинфекцию - просто, чтобы успокоить гостей, и просят девушек можно скорее с ними связаться.