Книгу о неизвестных страницах эллинизации представят харьковчанам

10 декабря 2019 г. 15:50
1 просмотр

Презентация двухтомного литературно-документального издания «Среди непонятых стремлений и неоцененных утрат…» состоится 14 декабря в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета им. Каразина (пл. Свободы, 4, 8-й этаж, читальный зал №1). Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. 

Как сообщили организаторы, мероприятие приурочено к трагической дате - началу «греческой» операции НКВД в Украине в декабре 1937 года.

Этим изданием был завершен десятилетний проект исследования национально-культурных процессов в греческой среде Украины 1920-1930 годов, которые происходили в ходе так называемой коренизации - одной из политических кампаний в национальном вопросе в первые годы советской власти.

Книга создана на базе уникальных документов как памятник украинской эллинизации и ее организаторам, информацию о которых авторам приходилось собирать во многих государственных, отраслевых и частных архивах, библиотеках и музеях Украины, России, Греции.

Они глубоко исследовали этот период в истории греков Украины в местах их компактного проживания, проанализировали все доступные материалы и документы, воссоздав правдивые события того времени.

Презентацию книги проведет один из авторов издания - Елена Узбек.

Начало мероприятия - в 14:00, вход - свободный.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.