Князев прокомментировал расследования нападений на харьковских антикоррупционеров

Глава национальной полиции Сергей Князев заявил, что ему известно о нападении на членов «Харьковского антикоррупционного центра» и эти расследования находят под его личным контролем.

Об этом он заявил во время представления нового главы ГУНП в Харьковской области.

Князев также отметил, что расследование обоих инцидентов являются приоритетными для харьковской полиции.

Как сообщал АТН, 18 сентября неизвестные избили члена организации "Харьковский антикоррупционный центр" Евгения Лисичкина. Ранее был избит его коллега, депутат облсовета и глава антикоррупционного центра Дмитрий Булах.