Князев прокомментировал расследования нападений на харьковских антикоррупционеров

20 сентября 2017 г. 19:58
84 просмотра

Глава национальной полиции Сергей Князев заявил, что ему известно о нападении на членов «Харьковского антикоррупционного центра» и эти расследования находят под его личным контролем.

Об этом он заявил во время представления нового главы ГУНП в Харьковской области.

Князев также отметил, что расследование обоих инцидентов являются приоритетными для харьковской полиции.

Как сообщал АТН, 18 сентября неизвестные избили члена организации "Харьковский антикоррупционный центр" Евгения Лисичкина. Ранее был избит его коллега, депутат облсовета и глава антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Видео: 

Князев прокомментировал расследования нападений на харьковских антикоррупционеров

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.