Ко Дню города в центре Харькова откроют новую дорогу

Новая дорога, которая станет продолжением улицы Скрипника, соединит центр города - улицы Сумскую и Пушкинскую - с улицей Клочковской.

Об этом сообщает пресс-службе Харьковского горсовета.

Сейчас на новом участке продолжения ул. Скрипника уже уложен нижний слой асфальта, а вдоль дороги установлены отбойники.

Планируется, что до 10 августа проезжую часть заасфальтируют верхним слоем, затем там нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Открыть новую дорогу планируют к 23 августа. К этой дате коммунальщики облицуют бетонные ограждения керамогранитом.

