Ко Дню вооруженных сил Украины в Харькове наградили родителей погибших воинов

Помним и благодарны. Ко Дню вооруженных сил Украины в Харьковской области наградили родителей воинов, погибших на войне с русскими оккупантами. Им вручили награду "Знак почета" и поблагодарили, что воспитали детей мужественными и ответственными.

Супруги Чередниченко часто пересматривают эти черно-белые снимки. И вспоминают трогательные семейные моменты. К примеру, как сын Сергей угощал пельменями. Потому что с детства был самостоятельный и заботился о родителях

ГАЛИНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО, мама погибшего воина

В 8 лет он пельмени лепил уже нам. Мы приходим с работы, а он весь в муке, в фартуке.. Говорит, мама, я вам сюрприз сделал, а тут была с ним бабушка. Я спрашиваю: "Какой?" А он говорит: а я вам пельмени приготовил

На фронт Сергей Чередниченко попал в две тысячи пятнадцатом. Был минометчиком, рассказывают родители, в тридцатой отдельной механизированной бригаде. Вспоминают, как в последнюю ротацию уговаривали остаться дома

ГАЛИНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО, мама погибшего воина

Он мне говорил, мам, что ты хочешь, что я за твою юбку спрятался? Никогда!

ЮРИЙ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, отец погибшего воина

Сынок, как же ты так? У тебя малыш родился. Я вот уехал,а меня ведь ждут там. И как я поступлю? Понимаете, от и я уже не знал, что сказать...Его обязывало то, что долг перед Родиной, долг перед нами и его товарищами, с которими он уже хлебанул

Сто шесть дней - столько сын был на фронте, посчитала мама. Погиб в мае.

Ко Дню Вооруженных сил Украины родителей воинов, погибших на войне с русскими оккупантами, пригласили в областной военкомат. Поблагодарили, что воспитали детей патриотами

ЮРИЙ КАЛГУШКИН, военный комиссар Харьковской области

Спілкуючись з близькими родичами, це надихає на якісне виконання завдань, які стоять перед нами Тому що приклад їх дітей, які віддали життя, я ще раз скажу, що це подвиг, це героїзм. Це приклад, в першу чергу, для нас

В военной династии Чередниченко - немало наград. Здесь гордятся сыном. И рассказывают, как хвалили их Сергея командиры бригады, где тот служил.

ГАЛИНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО, мама погибшего воина

Говорит, если бы все были такие солдаты, то могли би и полностью отстоять

Более двухсот семидесяти военных, жителей Харьковщины, погибли на фронте на Востоке страны.