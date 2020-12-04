Ко Дню вооруженных сил Украины в Харькове наградили родителей погибших воинов

Помним и благодарны. Ко Дню вооруженных сил Украины в Харьковской области наградили родителей воинов, погибших на войне с русскими оккупантами. Им вручили награду "Знак почета" и поблагодарили, что воспитали детей мужественными и ответственными.
Супруги Чередниченко часто пересматривают эти черно-белые снимки. И вспоминают трогательные семейные моменты. К примеру, как сын Сергей угощал пельменями. Потому что с детства был самостоятельный и заботился о родителях
ГАЛИНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО, мама погибшего воина
В 8 лет он пельмени лепил уже нам. Мы приходим с работы, а он весь в муке, в фартуке.. Говорит, мама, я вам сюрприз сделал, а тут была с ним бабушка. Я спрашиваю: "Какой?" А он говорит: а я вам пельмени приготовил
На фронт Сергей Чередниченко попал в две тысячи пятнадцатом. Был минометчиком, рассказывают родители, в тридцатой отдельной механизированной бригаде. Вспоминают, как в последнюю ротацию уговаривали остаться дома
ГАЛИНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО, мама погибшего воина
Он мне говорил, мам, что ты хочешь, что я за твою юбку спрятался? Никогда!
ЮРИЙ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, отец погибшего воина
Сынок, как же ты так? У тебя малыш родился. Я вот уехал,а меня ведь ждут там. И как я поступлю? Понимаете, от и я уже не знал, что сказать...Его обязывало то, что долг перед Родиной, долг перед нами и его товарищами, с которими он уже хлебанул
Сто шесть дней - столько сын был на фронте, посчитала мама. Погиб в мае.
Ко Дню Вооруженных сил Украины родителей воинов, погибших на войне с русскими оккупантами, пригласили в областной военкомат. Поблагодарили, что воспитали детей патриотами
ЮРИЙ КАЛГУШКИН, военный комиссар Харьковской области
Спілкуючись з близькими родичами, це надихає на якісне виконання завдань, які стоять перед нами Тому що приклад їх дітей, які віддали життя, я ще раз скажу, що це подвиг, це героїзм. Це приклад, в першу чергу, для нас
В военной династии Чередниченко - немало наград. Здесь гордятся сыном. И рассказывают, как хвалили их Сергея командиры бригады, где тот служил.
ГАЛИНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО, мама погибшего воина
Говорит, если бы все были такие солдаты, то могли би и полностью отстоять
Более двухсот семидесяти военных, жителей Харьковщины, погибли на фронте на Востоке страны.