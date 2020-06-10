Кодирование от алкоголизма: каковы шансы на успех?®

Слово «зависимость» обычно ассоциируется с наркотиками, алкоголь часто не воспринимают как опасность. Он легален, его можно купить в ближайшем магазине и «снять стресс» прямо по пути до дома. При этом Украина уже много лет находится на топовых позициях как по употреблению спиртного, так и по уровню алкозависимости.

Большинство алкоголиков (а их в стране официально около 2 миллионов) уверены, что бросить будет так же легко, как и начать. На самом деле, убрать зависимость от пива, вина и водки из своей жизни намного сложнее. Один из эффективных способов лечения – кодирование от алкоголизма. Процедуру можно проводить на любой стадии заболевания, а главным залогом успеха является искреннее желание пациента. Профессиональное кодирование от алкоголизма в Киеве проводят в европейском институте зависимостей «Приват Клиника».

Если вы хотите навсегда забыть о пристрастии к алкоголю или спасти своего близкого человека от неминуемой деградации, важно найти врачей с большим опытом работы и нужной квалификацией. Рассказываем, почему от этого зависит эффективность процедуры и здоровье алкозависимого.

Современные подходы к кодировке

Кодирование от алкоголизма – это выработка стойкого отвращения и безразличия к горячительным напиткам. Процедура может проводиться при помощи разных методов. Общее состояние здоровья, возраст, стаж употребления, риски рецидивов – врачи учитывают все эти факторы, выбирая методики, при помощи которых будет осуществляться кодирование от алкоголизма. Цена при этом также будет разной.

Сегодня специалисты применяют такие подходы для блокирования тяги к алкогольным напиткам:

медикаментозные (аверсивная терапия и блокирование опиодных рецепторов);

психотерапевтические (метод Довженко, гипноз);

физиотерапевтические (электростимуляция, лазерная терапия, иглорефлексотерапия).

Все методики направлены на выработку стойкого отвращения к спиртному. Они могут использоваться отдельно или в комплексе, а эффективную схему применения определяет лечащий врач.

Кодирование от алкоголизма: цена и эффективность

Финальный результат и эффективность процедуры напрямую зависит от профессионализма и опыта клиники, в которой будет лечиться зависимый. Чтобы провести кодирование от алкоголизма в Киеве, пациент должен быть в ремиссии, то есть бросить употреблять спиртное. Сначала врачи проводят очищение организма – выводят человека из запоя, купируют абстинентный синдром, восстанавливают работу внутренних органов, а уже потом делают кодировку.

Поскольку все это время человек не должен употреблять алкоголь, очень важно, чтобы процесс проходил в стационаре клиники под круглосуточным присмотром врачей-наркологов и профессионального медицинского персонала. Эффективность зависит от правильного алгоритма действий и желания алкозависимого.

Нужно понимать, что кодирование от алкоголизма – это не панацея от всех проблем. Методика даст нужный результат только при грамотном сочетании с психотерапией, восстановительным лечением, психокоррекцией и т.д. Обеспечить все составляющие грамотного лечения и ресоциализации может только опытная команда врачей в условиях стационара.