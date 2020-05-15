Когда харьковские медики "скорой" получат надбавки и в каких условиях работают? Репортаж АТН

Не менее 10 минут на дезинфекцию авто снаружи и немного больше - на озонацию внутри. Каждую карету "скорой" после вызовов автомойщики тщательно обрабатывают специальными растворами. Данные записывают в журналы для контроля.

Дезсредство, вот оно разводится. Вот журнал на него заведен. Раствор разводится по мере расходования, если много машин, 3 дня, 4, или раз в неделю. Все записывается, разведение с 17% раствором.

Константин Севастьянов, директор СТО:

Озонація від 10 хвилин проходить, не менше, мийка - вже як спеціаліст зробить, теж 10-15 хвилин із використанням стандартних засобів і концентрація, яка вбиває небезпечні віруси бактерії. Журнал озонації автомобілів швидкої, намагаємось, щоб і вони розуміли, що ця процедура з автомобілем відбувалася.

В течение дня на дезинфекцию сюда прибывает около десятка карет "скорой", рассказывают на СТО. Самое главное - хорошо обработать место, где размещали пациента. Особенно, если это больной COVID-19.

Наталья Коломак, сотрудница СТО:

У нас вот этот озонатор, который я только что вставила в машину, он очень сильный. Он мощный, промышленный. Убивает все вирусы, все инфекции, все, что только можно. Коронавирус тем более.

Такая озонации обычно стоит около 150 гривен, уточняют на СТО, для врачей скорой делают бесплатно. После начала всемирной пандемии работы значительно больше, говорят медики. Иногда даже нет времени на обед или чашку кофе. Ведь к большому количеству неотложных больных, например, с инсультами и инфарктами или травмированными после ДТП, добавились еще и инфицированные коронавирусом.

Роман Мальченко, фельдшер по медицине неотложных состояний:

Хвороба реагує, не ділиться - людина молода або стара, є поточні захворювання все індивідуально. Як кожна людина відреагує на цей вірус, інколи це просто бесимптомно. Навіть без температури. Даний автомобіль укомплектований апаратом ІВЛ, якщо ситуація вимагає, можна підключитись до нього, але таких випадків поки що немає, даємо просто кисневу маску.

В таких условиях, отмечают врачи неотложной медицины, без средств защиты высокого уровня работать - просто опасно. Пока, уверяют, их хватает: есть закупки за счет бюджета, и помощь благотворителей. Надолго ли - зависит от дальнейшего распространения коронавируса на Харьковщине.

Роман Мальченко, фельдшер по медицине неотложных состояний:

Зараз, у середньому, до 10 викликів, це зв'язано з частими госпіталізаціями підозр, які займають багато часу. Ну, у зв'язку з пандемією, робота стала тяжчою, дуже часто використовуємо костюми захисні. Коли бригада вже використала всі костюми, вона повідомляє диспетчеру, що вже немає індивідуального захисту, щоб такі виклики не давали.

Ежедневно, уверяет директор "Центра экстренной медицины и медицины катастроф" Виктор Забашта, общаются с волонтерами о помощи для медиков. Сейчас необходимы бахилы, и пакеты для утилизации костюмов. А также бесконтактные термометры - они сейчас есть примерно у половины бригад. Но самое главное, чего не хватает для более эффективной работы - квалифицированного персонала.

Виктор Забашта, дир. КНП ХОР "Центр экстренной медицины и медицины катастроф":

У нас, дійсно, не вистачає більше 200 лікарів, згідно штатного розпису. Але це не означає, що не вистачає, щоб працювати. Працюють на більшу ставку. Ми закриваємо бригади.

По словам Забашты, в мае все врачи, которые выезжали на вызовы с подозрением на коронавирус должны получить обещанные правительством надбавки - до 300 процентов.

Виктор Забашта, дир. КНП ХОР "Центр экстренной медицины и медицины катастроф":

Вчора, дійсно, кілька комісій засідали. Вони вирішували як саме це буде, підписували протоколи, і сьогодні вранці я підписав відповідні документи ще до зустрічі з вами, і сьогодні на картках вже будуть гроші.

Кроме того, говорит директор Центра, в администрации проверяют всю информацию, которая распространяется в социальных сетях по проблемам с лекарствами и использованием средств защиты медиками "скорой".