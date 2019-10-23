Когда носить ортопедические стельки®

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23 октября 2019 г. 14:40
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Специально для комфорта при ходьбе придуманы ортопедические изделия – ортопедические стельки, супинаторы. Этот вид изделий для здоровья ног давно завоевал популярность. Многие думают, что такое изделие необходимо исключительно детям, но это вовсе не так. Часто деформации стопы диагностируются и у взрослых пациентов. Обычно эта проблема начала развиваться еще в детстве, но без должного внимания, она переросла во “взрослую” проблему. Ортопедические стельки – это не обычные привычные для всех стельки, хоть внешне они немного и напоминают их. Такие стельки имеют специальное рельефное покрытие и супинатор, благодаря которому изделие оказывает лечебное и профилактическое действие особенно при наличии такого заболевания, как плоскостопие. Такие стельки достаточно упругие и гибки, при ходьбе амортизируют, при этом все мышцы и связки вовлечены в ходьбу. В это время улучшается и нормализуется процесс кровообращения, а это, в свою очередь, исключает возникновение отеков и атрофии мышц в стопе. Также часто можно услышать, что такой вид стелек называют супинатором. Супинатор – это отдельная составляющая ортопедической стельки, который снимает нагрузку с переднего и поперечного свода и валика Зайцева. 

Виды стелек

            Стельки ортопедического назначения бывают нескольких видов. В зависимости от патологии, вида обуви, в котором предполагается использование, подбирается тот или иной вид супинатора. Так, в зависимости от цели использования данного ортопедического изделия, ортопедические стельки супинаторы бывают следующие:

  • для корректировки “косточки” и искривления стопы (варусной и вальгусной деформации);
  • для поддержания продольного и поперечного свода стопы;
  • стельки деторсионные;
  • для снятия болезненных ощущений с больных мест и мозолей.

По типу конструкции ортопедические стельки бываю каркасные и бескаркасные (жесткие и мягкие). Ортопедическая каркасная стелька предназначена для людей, ведущих активный образ жизни (постоянно на ногах, занимаются спортом и т.д.). Такая стелька оказывает профилактическое и лечебное действие на плоскостопию, мозоли и натоптыши. Что касается бескаркасной ортопедической стельки, то она не отличается усиленной амортизацией, оказывает мягкое действие на стопу, при этом распределяя нагрузку. Такие стельки рекомендуют людям с диабетом.

Где купить?

            Большое разнообразие товаров ортопедического назначения можно найти в сети магазинов Рідні Медтехника. Ортопедические стельки таких известных производителей как Foot Care и Uriel здесь можно купить по выгодной цене, а главное быть уверенным в качестве и подлинности изделия. Профессиональные консультанты помогут с выбором типа изделия, а также подобрать правильный размер.

 

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