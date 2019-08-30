Когда планируют закончить ремонт обрушенного моста на окружной?

По сети распространяется видео момента обрушения моста на окружной. На нем видно как фура проезжает местом разрушения, немного подскакивает и уже после этого часть моста летит вниз. В службе автомобильных дорог говорят, что вроде бы это видео обрезано и перед этой машиной проехала другая перегруженная фура, экстренное торможение которой и привело к разрушению.

Сергей Пляка, заместитель начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Бензовоза я не бачив. Версія та, що озвучена, вона озвучена. Констатується факт видно гальмування і констатується фахівцями, хто перевіряв, що без зовнішнього впливу руйнування не було б скажу так. Без зовнішнього впливу руйнування не було б.

По словам заместителя начальника службы автомобильных дорог Сергея Пляки, ремонтные работы на мосту уже ведутся, но пока подготовительные. Поэтому еще во вторник подрядчик из другой области заключил договор и приступил к изготовлению первоочередных конструкций для усиления путепровода. Работы, по словам дорожника, будут вестись в несколько этапов, первое, что сделают - это закрепят разрушенную часть третьего пролета.

Сергей Пляка, заместитель начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Тобто п’ять опор. Закріпляємо їх тимчасовими стійками металевими з влаштуванням фундаменту. Під всі опори, які наголошую знаходяться в робочому проектному стані, тобто не зрушилися всі ті опори, які щас залишилися. Всі опори. Всі конструкції знаходяться в проектному незрушеному стані. Але під всі ці опори пі конструкції, ми встановлюємо додаткове опирання.

На третьем этапе планируется полностью разобрать разрушенную балку, а затем средний прогон длиной в 33 метра, что над железной дорогой поднимут на необходимую высоту для демонтажа ригелей, их заменят на новые опоры на стойках. После чего, говорит Пляка, конструкцию опустят.

Сергей Пляка, заместитель начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Ця вся конструкція опускається назад і монтується той зруйнований проліт - третій з нових балок. Звичайно далі влаштування накладної бетонної плити, звичайно гідроізоляція, звичайно укладання нового шару асфальтобетону.

При этом дополнительные опоры до момента реконструкции убирать не будут. Ремонт планируют закончить к новому году и открыть движение для автомобилей, говорит Сергей Пляка. Но для предостережения, по завершению планируют ввести ограничения по весу, движение будет разрешено только автомобилям до 20 тонн. Параллельно с ремонтом разрушенной части моста, дорожники будут разрабатывать проект реконструкции старого путепровода и новой части рядом. Этот мост планируют расширить и сделать на четыре полосы движения.

Сергей Пляка, заместитель начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Тобто весь транспортний потік з трьох боків сходиться в одну полосу. крім цього за зруйнованим шляхопроводом за 500 метрів знаходиться світлофор і як правило особливо вечором та і вранці збирається велика колона автомобілів і получається пробка виходить на шляхопровід і додаткове несе навантаження від цього. Тому, наші пропозиції при реконструкції шляхопроводу розглянути питання нового шляхопроводу чотирьохполосного.

Во время строительства новой части моста, машины будут ездить старой отремонтированной, а по окончании строительства движение пустят уже новеньким мостом, в то время как сорокалетний путепровод будут полностью реконструировать.