 

Когда в Харьков придет осень? Прогнозы синоптиков

02 сентября 2019 г. 19:18
Автор: Кристина Асыка
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Хотя по календарю уже осень, на термометре + 31. Поэтому харьковчане продолжают искать тень и носят с собой прохладную воду. Шутят, с такой жарой и межсезонной депрессии не будет.

Находить какие-то радости, а не впадать в какое-то уныние… это нехорошее дело. Я жду, я еще вчера плавала в пруду и хочу на следующий выходной поплавать, у нас там и лебеди, и очень-очень красиво.

Оксана, харьковчанка:

Настроение хорошее, погода хорошая. У нас праздник - мы первоклашки. Теплой, хорошей, такой же весь сентябрь.

Лидия, харьковчанка:

Ну, немножко снижения для меня, конечно. Я перебежками хожу.

Тех, кто заждался прохладу, может несколько успокоить прогноз погоды, ведь синоптическая ситуация в ближайшие дни должна измениться, говорят в Гидрометцентре. На Харьковщину, по прогнозам синоптиков, придет атмосферный фронт с Центральной Европы.

Татьяна Мысина, синоптик:

Цей атмосфений фронт принесе короткочасні дощі, які пройдуть місцями по області, а також з грозами, але цих опадів буде недостатньо, аби змінити цю засушливу ситуацію і знизити клас пожежної небезпеки, тому що вони будуть в окремих районах. Надалі після проходження цього фронту ми очікуємо на зниження температури.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 3 сентября, максимальная температура воздуха днем достигнет 32-х градусов, ночью столбик термометра опустится до 13-ти. Осадков не ожидается. А вот со среды возможны кратковременные дожди с грозами, днем температура будет колебаться от 27-до 32-х градусов, ночью - термометр будет показывать плюс 13 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются и в четверг, 5 сентября. Температура воздуха днем поднимется до 30-ти, а ночью опустится до 12 градусов выше нуля. В пятницу кратковременные осадки возможны лишь ночью. Днем сухо - 24-29 градусов тепла.

Видео: 

Когда в Харьков придет осень? Прогнозы синоптиков - 02.09.2019

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