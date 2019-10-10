 

"Когда вас всех там перебьют?": харьковский музыкант попал в скандал

10 октября 2019 г. 12:46
Источник: УНИАН
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Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти защитникам Украины, которые якобы "стреляют по своим городам". Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Анастасия Настенко. Харьковчанка опубликовала скриншот оскорбительных высказываний мужчины под постом музыканта Бориса Севастьянова и потребовала от Театра музкомедии отреагировать на них.

"Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно...стреляете по своим городам и называете это "перемогой"? Та объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы", - написал Мальцев.

Директор Харьковского академического театра музыкальной комедии Игорь Коваль шокирован поведением своего сотрудника.

По его словам, публикация Мальцева является его личным мнением, и театр не разделяет такую позицию.

"Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобных высказываний и будем решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок", - рассказал Игорь Коваль.

 

 

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