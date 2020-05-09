Когда закончилась война: акция «Первая минута мира» в Харькове

09 мая 2020 г. 16:14
Автор: Юлия Губская
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Так выглядит первая минута мира семьдесят пять лет спустя. Харьковчане зажгли свечи по случаю подписания Акта капитуляции нацистской Германии и прекращения огня на фронтах Второй мировой войны. Акция состоялась около одиннадцати вечера, в День Памяти и примирения.

Организатором стал Украинский институт национальной памяти. По мнению Марии Тахтауловой,  представительницы института, это символизирует напоминание о страшной катастрофе и одновременно предостережение  - нельзя решать сложные международные проблемы вооруженным путем, ультиматумами, агрессией и аннексией.

МАРИЯ ТАХТАУЛОВА  руководительница Северо-Восточного территориального отдела УИНП:

В першу чергу це, звичайно, дата вшанування пам’яті за загиблими у Другій Світовій війні і ця дата скорботна насправді для України. Фронт пройшовся двічі, зруйнування і втрати людські, демографічні, надзвичайно великі. На жаль, мабуть, в жодній родині не знайдеться такої родини, яка б не мала своєї історії про Другу Світову.

Люди собрались возле палатки «Все для Перемоги». Добирались, рассказывают, как могли: такси или знакомые подвезли. Говорят об исторических аналогиях с современностью: сейчас, как и в годы Второй мировой войны, Украина воюет с агрессором.

БОРИС РЕДИН основатель ГО «Информационно-аналитический центр Евро Харьков»:

Злий жарт з Росією зробила оця победа. Вони перетворили на побєдобєсіє. Що значить - можем повторіть? Можем повторіть оці всі жертви, газові камери, оці всі руйнування вщент. Нам треба зміцнювати армію, перш за все, нам треба працювати з населенням.

Акция "Первая минута мира" продолжалась около получаса и прошла без нарушений общественного порядка.

 

Видео: 

Когда закончилась война: акция «Первая минута мира» в Харькове - 09.05.2020

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