Кого ждут военкоматы? В Харькове стартовала приписная кампания-2019

В Харькове стартовала приписная кампания для юношей 2002-го года рождения. Первичному учету подлежат те, кто постоянно или временно проживает на территории региона, кроме осужденных, отбывающих наказание за уголовные преступления, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, то есть иммигрантов.

Все юноши, которые достигли 17-летнего возраста и не явились в военкомат без уважительных причин, будут привлекаться к административной ответственности. Впрочем, без отметки военкомата и в других делах не обойтись.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковской области

Це посвідчення є одним з основних документів для вступу у вищі навчальні заклади, і ті юнаки, які своєчасно - до 30-го березня або до 30-го квітня, або 30-го травня - не пройшли приписку, які не отримали посвідчення про приписку – виникають проблеми при здачі документів до вищіх навчальних закладів

Александр Томашевский, зам. военного комиссара Харьковской области

Приписці підлягають громадяни 2002 року народження, кількість їх – це 7417 чоловік, порівняно з 2018-м роком – це, повторюсь, підлягало приписці 8690 чоловік. Така в нас цифра

Кроме того, добавил Юрий Калгушкин, ряды Вооруженных сил Украины должны пополнить и контрактники.

Плановое задание для Харьковщины на первый квартал текущего года - отобрать 700 кандидатов.

С выполнением этого плана проблем быть не должно, отметил военный комиссар, ведь с этого года вступает в силу указ Президента о повышении денежного обеспечения для бойцов Вооруженных сил Украины.

Выплаты вырастут не менее, чем на 30% в месяц. Кроме того, при подписании контракта за военнослужащим сохранится прежнее рабочее место и заработная плата. А также будет предоставляться бесплатная медицинская поддержка, форма, обеды, отпуск и дополнительные деньги на оздоровление

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковской области

При виконанні бойових завдань додатково виплачується на лінії зіткнення 10 тисяч, на другій лінії, третій і інших - 4,5 тисячі гривень виплачується

Контракты в текущем году смогут подписать харьковчане в возрасте от 18 до 60 лет - при условии, что они не привлекались к уголовной ответственности.

Для рядового состава контракт подписывается на 3 года, для участников боевых действий, начиная с 2014 года, он краткосрочный - на полгода, а для сержантского состава - на 5 лет.