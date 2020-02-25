Количество больных коронавирусом в мире превысило 80 000 человек

По всему миру коронавирусом COVID-19 заболели уже более 80 000 человек. Это в 10 раз превышает количество больных тяжелым острым респираторным синдромом, также известным как SARS – коронавирусом, который распространился в 2002-2003 году, пишет Reuters.

В китайской провинции Хубэй за 24 февраля зарегистрировали 499 новых случаев заражения, что на 101 больше, чем днем ранее. На материковом Китае за сутки зафиксировали 508 новых больных (против 409 за предыдущий день). Общее количество заболевших в Китае составило 77 658.

В Италии с 21 по 24 февраля количество больных выросло с трех до 220, умерли семеро больных. Итальянские власти закрыли школы в некоторых городах и остановили Венецианский карнавал.

"Кувейт, Бахрейн, Оман, Афганистан и Ирак сообщили о своих первых случаях заражения вирусом, причем все они были у людей, которые были в Иране, где погибло 12 человек и 61 заражен. Большинство иранских инфекций были в мусульманском священном городе Кум", – добавили в агентстве.

В Южной Корее заболели 893 человека. В США граждан предупредили, что поездки туда могут быть опасными.

ВОЗ заявила, что все еще рано называть вспышку коронавируса пандемией, хотя потенциально она может достичь и этого уровня. Подчеркивается, что вспышку еще можно победить. Власть Китая сообщила, что собирается запретить торговлю и потребление диких животных, которые могут быть резервуаром вируса.

Согласно с данными карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при университета Джона Хопкинса, от COVID-19 по всему миру скончались 2699 человек, излечились – 27 668.

Полностью побороть коронавирус удалось Франции. Об этом сообщил министр здравоохранения Оливье Веран, передает BFMTV. Всего на территории страны было обнаружено 12 случаев заражения, один человек скончался, остальных уже выписали из больницы.

Напомним, 24 февраля Всемирная организация здравоохранения передала Украине тест-систему, рассчитанную на 900 испытаний на наличие коронавируса COVID-19.

Кроме того, ранее Украина также закупила тест-систему на 90 образцов, ее использовали для трех испытаний (ни один случай коронавируса не подтвердился). Таким образом, осталось еще 987 тестов.