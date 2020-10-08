Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 36 миллионов человек

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 36 77 702 случая заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 344 362 заболевших.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло до 1 млн 54 тыс. 712 против 1 млн 48 тыс. 742 человек на утро среды, излечились более 25 миллионов заболевших.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 7 549 682 инфицированных, 211 801 случай летального исхода и почти 3 миллиона излечившихся.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро четверга зафиксировано 6 млн 835 тыс. 655 заболевших при 105 526 смертельных случаях и 5,8 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных превысило 5 млн на 694 жителя, умерли 148 228 заболевших, вылечены 4,45 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 136 на 1 млн жителей планеты.

В США на 1 млн населения умерли 654 человека, Индии - 76, Бразилии - 696.