Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 19 миллионам

По состоянию на утро 5 августа во мире зарегистрировали 271 406 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 . Умерли за сутки 6,8 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 18978366 случаев инфицирования и 711241 смерть.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Число умерших достигло 161 601, больных - 4973 568. На втором месте Бразилия – 2862761 человек инфицирован и 97418 человек скончались.

Индия занимает третье место - инфицированных уже 1963239 человек, количество смертей - 40 739.

В России 866 627 заболевших и 14 490 летальных случаев.

Напомним, накануне в Украине суточная заболеваемость COVID-19 достигла рекордной отметки – за сутки заболел 1271 человек.