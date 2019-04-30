Количество политзаключенных в России превысило 230 человек, - правозащитники

В США обнародовали доклад о политических репрессиях в России.

Так, по состоянию на март 2019 года количество политзаключенных в РФ возросло до 236 человек, включая тех, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на доклад вашингтонской юридической компании Perseus Stategies при поддержке российского правозащитного центра "Мемориал".

Жертвами преследований стали оппозиционные политики и общественные активисты, представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.

Авторы доклада призывают ввести всеобъемлющие санкции против ответственных за политические преследования в России, "чтобы Кремль не чувствовал безнаказанности за свои действия".

Особое внимание уделено принятым с 2012 года репрессивным законам, которые вводят или усиливают уголовное или административное преследование за нарушение правил проведения массовых акций, "оскорбление чувств" верующих, "пропаганду гомосексуализма" несовершеннолетним, публичные призывы к сепаратизму, отрицание роли СССР во Второй мировой войне. Упоминаются также и законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях". Отдельно в докладе упоминается украинский режиссер Олег Сенцов, которого обвинили в терроризме.

В списке людей, преследуемых по политическим мотивам, - 54 человека. Еще 182 человека - по религиозным мотивам (речь идет, в частности, о членах запрещенных в России организаций "Хизб-ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы").

Напомним, в марте в Европарламенте показали фильм об украинских узниках Кремля. Сообщалось, что в РФ и оккупированном Крыму по политическим мотивам содержатся в заключении около 70 граждан Украины.

По данным МИД Украины, по состоянию на июнь 2018 года, по меньшей мере, 24 гражданина Украины находились за решеткой в России по политическим мотивам, 24 моряка стали военнопленными, еще 40 политзаключенных - удерживались в оккупированном Крыму.