Количество случаев COVID-19 в мире приближается к 51 миллиону, за сутки умерли более 6 тысяч заболевших

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 7:00 (по Киеву) вторника 50 875 289 случаев, увеличившись за сутки на 480 115 заболевших, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 262 622 против 1 256 177 человек по состоянию на утро понедельника, выздоровели более 33 миллионов заболевших.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 110 922 случая заражения коронавирусной инфекцией и 238 235 летальных исходов. Более 3,9 млн человек излечились.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 588 487 заболевших COVID-19 при 127 тысячах смертельных случаев и почти восьми миллионах человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 675 32 заболевших, умерли 162 628 человек, вылечились более 5,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 162,8. В США на 1 млн жителей скончались 737 человек, в Индии - 92, в Бразилии - 763.