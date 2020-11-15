Количество случаев заболевания COVID-19 в мире приближается к 54 миллионам

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 по Киеву воскресенья 53 927 158 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 607 695 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, на утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 311 192 против 1 302 008 человек по состоянию на утро субботы, выздоровели более 34,7 млн.

В число стран с 5 миллионами и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 903 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки - 167 808) и 245 598 летальных исходов (рост за сутки - 1 295), излечились более 4,1 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 41,1 тыс. человек. Всего зафиксировано 8 814 579 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 447 - до 129 635 летальных случаев, поправились от болезни более 8,2 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрированы 5 848 959 заболевших, что на 38 307 человек больше, чем сутками ранее, умерли 165 658 больных (рост - на 931), вылечились более 5,27 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 169,1.

В США на 1 миллион жителей от коронавируса скончались 757 человек, Индии - 94, Бразилии - 777.