Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 37 миллионов

По состоянию на утро 11 октября в мире подтвердилось 37 105 925 случаев заражения коронавирусом – это на 300 тысяч больше, чем сутками ранее.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

По состоянию на сегодня 25 764 378 заболевших коронавирусом выздоровели, при этом 1 071 388 человек умерли.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США – 7 млн 717 932 заболевших.

На втором месте по заболеваемости коронавирусом находится Индия (6 млн 979 423), на третьем – Бразилия (5 млн 055 888), четвертое место – у России (1 млн 278 245), пятое место – у Колумбии (902 747).

Украина занимает 25 место по количеству выявленных случаев COVID-19 – между Израилем и Канадой.