Количество заболевших COVID-19 на Харьковщине превысило 16 тысяч человек

За минувшие сутки в Харьковской области выявили 285 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО Украины.

По данным системы мониторинга распространения заболевания, всего, по состоянию на 24 сентября на Харьковщине зарегистрировали 16193 заболевших COVID-19, 316 заболевших умерли, из них один – за последние сутки, выздоровели – 4296 (за сутки - 50 человек), 11579 – еще болеют.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 18122 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее в Харьковской области диагноз COVID-19 был подтвержден у 404 человек, 326 из которых – харьковчане.