Количество заболевших Covid-19 в Харькове растет. Сколько медиков и священников заболели коронавирусом?

На Харьковщине растет количество зараженных коронавирусом. Так, за сутки, по официальным данным Министерства здравоохранения, было обнаружено еще 17 новых случаев Covid-19, рассказывает главный санврач области Любовь Махота. Большинство из них — это люди, контактировавшие с умершей от коронавируса пенсионеркой из Валковского района, а также жители Харькова, Дергачевского и Змиевского районов. Всего пока 57 лабораторно подтвержденных случаев Ковид-19.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины»

57 випадків - один летальний, два одужало. Один військовослужбовець, один священник. Сім лікарів - не лікарів, а медичних працівників: серед них є і фельдшер, і медсестра, і молодша медична сестра, і лікар. 71 рік померла і 71 рік - у нас есть хворі, есть у нас 18 років, 19 років, 14 років.

По словам полиции, город патрулируется в усиленном режиме, чтобы люди придерживались масочного режима, самоизоляции и безопасной дистанции.

Не забывают и контролировать общественный транспорт. На камеру водители и кондукторы уверяют, что все правила неукоснительно соблюдаются, и по ограничению количества пассажиров, и по маскам, говорят, даже обеспечивают пассажиров средствами защиты.

Сергей, водитель троллейбуса

- Все у нас обрабатывают, когда троллейбусы заезжают в депо, идет обработка, маски? Маски нам тоже выдают каждый день и плюс ещё если пассажиры заходят без масок, то есть мы им даём маски. - А покажіть, де у вас маски, які ви видаєте? От у нас маски. Ви кажете, що в депо миють це один раз в день, виходить? - Ну, получаєтся да. Но у нас есть ещё средство, мы на каждой конечной, я просто. Я брызгаю, весь салон обрызгиваю.

Впрочем, после интервью троллейбус выезжает и набивается полный салон пассажиров, пусть и только сидячих, и спокойно едет по маршруту.

А вот Владислав не скрывает, что берет всех без исключения - и с масками, и без, потому что, говорит, выгонять не имеет права, а ругаться с людьми не хочет.

Владислав, водитель троллейбуса

Ну, а как мне их высадить? Ну, что мне сделать, чтобы их высадить? Полиция тоже, бывает, заходит без масок. И сидят в салоне, бывает, не реагируют ни на шо, что я буду делать, если полицейские сами, бывает, нарушают и никуда не смотрят. Ну, что я буду делать?

Бесплатные маски, как у своего коллеги, Владислав, говорит, кончились, как, собственно, и дезинфицирующие средства средства.

Владислав, водитель троллейбуса

- У вас це не кінцева зупинка? - Конечная. - А ви тільки підїхали, не будете обробляти повіерхні, може, щось протирати? Начебто казали у вас в депо, що на кожній кінцевій протирають поручні якимись антисептиками. - Ну, закончився, он был. - Зранку? Тільки 9-та година, а він вже закінчився? - Вчера он закончился, сегодня тоже ничего не выдали.

В полиции говорят: ситуацию держат на контроле, патрули на конечных остановках дежурят. Впрочем, говорят, что все равно не могут охватить весь транспорт, поэтому призывают к пониманию самих пассажиров и перевозчиков, чтобы те ответственно относились к карантину и не нарушали постановление Кабмина.

Валерий Сокуренко, нач. Нацполиции Харьковской области

Ну, ми кондукторами ж не працюємо. Да? Ми нагадуємо людям, роз’яснюємо, за цей час ну, велика кількість протоколів складена. Працюють, працюють і патрульні, і поліція. Ну, сьогодні, окрім тих справ, які пов'язанні з карантинними заходами, ну, в нас є і інші злочини.

По информации полиции, с начала карантина полицейские составили 184 админпротокола в отношении работников предприятий, которые продолжали работать, 75 нарушений зафиксировано среди руководителей торговых учреждений питания. 10 админпротоколов стражи порядка составили на перевозчиков, 13 - на руководителей предприятий, а 129 - на граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.