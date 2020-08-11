Количество заболевших COVID-19 в Харьковской области превысило 5 тысяч: за сутки - 126 новых случаев

11 августа 2020 г. 9:22
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В Харьковской области по состоянию на утро 11 августа выявлено 126 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образов число заболевших в регионе достигло 5030 человек.

Об этом сообщается в данных карты системы мониторинга заболеваемости, опубликованной на сайте  Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно данным, всего на Харьковщине зафиксировано 6881 подозрение.

146 человек умерли(2 – за последние сутки), выздоровели 2532 человека, 2352 – еще болеют.

Всего по состоянию на 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

 

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