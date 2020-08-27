Количество заболевших COVID-19 в Харьковской области превысило 8 тысяч: за сутки - 218 новых случаев

В Харьковской области за прошедшие сутки обнаружили 218 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Совета Национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, теперь в регионе зарегистрировано всего заболевших 8202 человека.

За сутки от коронавируса на Харьковщине умерли 5 человек, всего с начала регистрации заболевания в регионе скончались 196 человек.

Также за сутки выздоровели 35 пациентов, всего выздоровевших 3094 человека.

4912 жителей Харьковщины еще болеют.

Всего зарегистрировано 10068 подозрений на заболевание.