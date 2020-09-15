Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 29 миллионов человек

По состоянию на утро 15 сентября в мире зарегистрировали 242 555 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли за сутки 4375 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 29445847 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 932 746 человек.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 21,2 миллиона человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Так больше больных в США - 6749289; в Индии - 4926914; Бразилии - 4349544; России - 1068320; Перу - 733 860.

Более всего летальных случаев в США - 199 000, в Бразилии - 132 117, в Индии - 80 808, в Мексике - 70821 и в Великобритании - 41637 смертей.

В США приостановили испытания вакцины от COVID-19 британской компании AstraZeneca в ожидании расследования серьезного побочного эффекта у пациента.