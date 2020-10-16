Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 38,8 млн человек

16 октября 2020 г. 11:33
Источник: Интерфакс-Украина
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С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 8:00 по Киеву пятницы зафиксировано 38 млн 854 тысячи 432 случая заражения коронавирусом.

Университет сообщил, что число жертв  связанных с вирусом заболеваний выросло к утру пятницы до 1 097 359.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где суммарно выявлено 7 млн 979 тыс. 709 инфицированных, 217 тыс. 692 летальных исходов и более 3,1 млн излечившихся.

На втором месте по числу заболевших остается Индия, где на утро среды зафиксировано 7 млн 307 тыс. 097 заболевших при 111 тыс. 266 смертельных случаях и более 6,3 млн выздоровевших.

В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 млн 169 тыс. 386 человек, скончались 152 тыс. 460, вылечены более 4,5 млн человек.

 

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