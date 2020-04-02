​Количество заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 937567 случаев заражения коронавирусом, 1 апреля инфицированных было 859 796 человек. Победили болезнь 194311 человек. Также во всем мире зарегистрировали 47 256 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, а количество умерших достигло 5 119 человек. Только в Нью-Йорке скончались 1 374 человека. Число выздоровевших - 8 593, заболевших - 216 515.

В Италии заболели 110 574 человека, умерли 13 155, вылечились 16 847 человек.

Испания сообщает о 104118 инфицированных, среди них 22647 выздоровели, 9387 человек умерли.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Франции. Китай остается на четвертой позиции.

Так, во Франции скончались 4043 человека, в Германии - 931, в Великобритании - 2 357, в Иране - 3 036, в Нидерландах - 1175, Бельгии - 828, в Турции - 277.

Всемирная организация здравоохранения констатировала увеличение числа жертв COVID-19 более чем в два раза за последнюю неделю.