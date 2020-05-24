Количество заболевших COVID-19 в Харьковской области превысило 900 человек: 18 новых случаев за сутки

В Харьковской области по состоянию на утро зафиксировано 910 случаев COVID-19, то есть за сутки диагноз подтвердили еще у 18 человек.
Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на Центр общественного здоровья.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 мая в Украине лабораторно подтверждены 20986 случаев COVID-19, из них 617 - летальные, 7108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 406 новых случаев заболевания.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью следующая:
Винницкая область - 889 случаев;
Волынская область - 771 случай;
Днепропетровская область - 869 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 626 случаев;
Закарпатская область - 1061 случай;
Запорожская область - 410 случаев;
Ивано-Франковская область - 1277 случаев;
Кировоградская область - 473 случая;
г. Киев - 2623 случая;
Киевская область - 1419 случаев;
Львовская область - 1333 случая;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 827 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1417 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1115 случаев;
Харьковская область - 910 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 346 случаев;
Черновицкая область - 3028 случаев;
Черкасская область - 388 случаев;
Черниговская область - 129 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя по-прежнему отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 мая 2020 в Центр поступило 848 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 52534 сообщение о подозрении на COVID-19.