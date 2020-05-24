Количество заболевших COVID-19 в Харьковской области превысило 900 человек: 18 новых случаев за сутки

В Харьковской области по состоянию на утро зафиксировано 910 случаев COVID-19, то есть за сутки диагноз подтвердили еще у 18 человек.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на Центр общественного здоровья.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 мая в Украине лабораторно подтверждены 20986 случаев COVID-19, из них 617 - летальные, 7108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 406 новых случаев заболевания.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью следующая:

Винницкая область - 889 случаев;

Волынская область - 771 случай;

Днепропетровская область - 869 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 626 случаев;

Закарпатская область - 1061 случай;

Запорожская область - 410 случаев;

Ивано-Франковская область - 1277 случаев;

Кировоградская область - 473 случая;

г. Киев - 2623 случая;

Киевская область - 1419 случаев;

Львовская область - 1333 случая;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 280 случаев;

Одесская область - 827 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1417 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1115 случаев;

Харьковская область - 910 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 346 случаев;

Черновицкая область - 3028 случаев;

Черкасская область - 388 случаев;

Черниговская область - 129 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя по-прежнему отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 мая 2020 в Центр поступило 848 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 52534 сообщение о подозрении на COVID-19.