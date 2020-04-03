Количество заболевших коронавирусом в мире превысило миллион

03 апреля 2020 г. 11:11
Источник: УНИАН
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По состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавируса в мире увеличилось до 1014673 человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам мира.

В частности, в настоящее время в мире зарегистрировано 1014673 случаев заболевания, 210335 человек выздоровели, умерло от болезни 52 973 человека.

В настоящее время больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 244 678, на втором месте Италия - 115 242, в Испании - 112 065, в Германии - 84 794, в Китае - 82 413, Франции - 59 929, Иране - 50468.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 3 апреля  количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942, умерли 23 заболевших (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели.
 

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