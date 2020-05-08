Количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 3,84 млн человек, выздоровели более 1,2 миллиона

08 мая 2020 г. 10:20
Источник: Левый берег
1 просмотр

Количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 3,84 млн человек. Из них умерли свыше 269 000, выздоровели - более 1,2 млн человек.

США продолжают находиться на первом месте по заболеваемости, смертности и количеству выздоровевших. В стране подтверждены 1,25 млн случаев заболевания, более 75 000 умерших и 195 036 тех, кто уже вылечился. Об этом говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, которые собирает информацию из официальных источников стран.

На втором месте по заболеваемости - Испания, где обнаружили более 221 000 заразившихся. В Италии заболели свыше 215 000, в Великобритании - почти 208 000 человек. Россия находится на пятом месте по количеству заболевших - в стране обнаружено более 177 000 случаев заражения.

Во Франции заболели почти 175 000, в Германии - свыше 169 000, в Бразилии - 135 773, в Турции - 133 721, в Иране - 103 135 человек.

Великобритания занимает второе место по смертности (30 689). В Италии умерли 29 958 человек, в Испании - 26 070, а во Франции - 25 990.

На втором месте по количеству тех, кто поборол заболевание, продолжает находиться Германия (141 700). В Испании выздоровели более 128 000, в Италии - 96 276, в Турции - 82 984.

Напомним, что глава ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель Хельге Браун полагает, что пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца 2020 года, и это, по ее словам, еще оптимистический прогноз.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53