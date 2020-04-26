Количество заболевших коронавирусом во всем мире приближается к трем миллионам.

По состоянию на утро 26 апреля во всем мире зафиксировано 2 898 082 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 202 880 из них – летальные. 817 042 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

Абсолютным лидером по числу заражений остаются США – там зафиксировано 939 235 случаев.

Второе место – у Испании (223 759), третье – у Италии (195 351).

Четвертое и пятое место занимают Франция (161 644) и Германия (156 513).