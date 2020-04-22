Количество заболевших на коронавирус в Украине увеличилось до 6 592

По состоянию на утро 22 апреля, в Украине зафиксировали 6 592 случая заболевания COVID-19. Об єтом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении ведомства.

Самые высокие показатели заболеваемости по-прежнему в Черновицкой области (1053 случая), в Киеве (989 случаев) и в Ивано-Франковской области (589 случаев). По информации МОЗ, в Харьковской области официально зарегистрированы 82 случая коронавирусной болезни.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19", - резюмировали в Минздраве.