Количество заболевших растет: в Харькове будут усиленно бороться с нарушителями карантинных ограничений

Мониторинг за соблюдением противоэпидемических мер в городе Харькове будет усилен. Такое решение было принято 2 ноября на рабочем совещании, посвященном противодействию распространению коронавируса, которое прошло в Харьковском городском совете.

Как отметил первый заместитель городского головы Игорь Терехов, внедрение более жестких мер обусловлено ростом количества заболевших.

«Харьков находится в «красной» зоне эпидемической опасности. Поэтому с помощью полиции мы должны обеспечить проверки и соблюдение режима работы кафе, баров, ресторанов до 20:00, при этом - никаких исключений и привилегий. Нужно усилить мониторинг соблюдения масочного режима и социальной дистанции в пассажирском транспорте, в том числе в том, который приезжает из Харьковской области. На рынках должен быть введен тотальный масочный режим, людей без масок туда просто не должны пускать. Все продавцы - тоже в масках, плюс регулярная дезинфекция. Мы сможем удержать ситуацию, если будем жестче следить за выполнением всех необходимых требований», - подчеркнул Игорь Терехов.

Как сообщил генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин, в настоящее время в подземке уменьшены интервалы между поездами в утренние и вечерние часы пик, проводится дезинфицирующая обработка станций и подвижного состава, а также совместно с полицией контролируется соблюдение масочного режима. Уже есть первые оштрафованные пассажиры, которые не надели маски.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко подтвердил, что правоохранители ужесточат проверки, особенно в сфере общественного питания, где фиксируется много нарушений.

«Будем следить за режимом работы кафе, баров, ресторанов. Всего за сутки в Единый реестр досудебных расследований было внесено 28 фактов нарушений в заведениях этой сферы, по 16-ти из них открыты уголовные производства в отношении хозяев, менеджмента. Далее мы намерены активно проводить ночные рейды. Напоминаю, все объекты общественного питания должны закрываться в 20:00. Кроме того, патрульная полиция усилит мониторинг соблюдения карантинных ограничений на транспорте - в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах», - отметил Валерий Сокуренко.