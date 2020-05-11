Количество зараженных COVID-19 в Украине увеличилось до 15 648 человек

11 мая 2020 г. 10:33
Источник: ZN.UA
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За последние 24 часа в Украине обнаружили 416 новых инфицированных. Таким образом, общее количество заболевших в стране увеличилось до 15 648 случаев. Об этом свидетельствует система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За сутки от COVID-19 умерло 17 человек, выздоровели – 228. Больше всего новых больных выявлено в Киеве – 66, однако не зафиксировано случаев смерти или выздоровления. Больше всего смертей зарегистрировали в Черновицкой и Ровенской областях – по 5 летальных случаев.

 

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