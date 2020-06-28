Количество жертв COVID-19 в мире достигло 500 тысяч человек

В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано 10 млн 75 тыс. 111 инфицированных, число смертельных исходов достигло 500 тыс. 626 человек.

Об этом сообщил портал Worldometer в ночь на воскресенье.

Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн - в Бразилии.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2.

В Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269.