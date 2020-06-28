Количество жертв COVID-19 в мире достигло 500 тысяч человек

28 июня 2020 г. 10:35
Источник: Интерфакс-Украина
1 просмотр

В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано 10 млн 75 тыс. 111 инфицированных, число смертельных исходов достигло 500 тыс. 626 человек.

Об этом сообщил портал Worldometer в ночь на воскресенье.

Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн - в Бразилии.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2.

В Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53