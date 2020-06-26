Количество жертв коронавируса в мире превысило 488 тысяч человек

26 июня 2020 г. 9:00
Источник: Интерфакс-Украина
4 просмотра

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 07:00 пятницы достигло 488 824 человек, увеличившись за сутки на 6 640 жертв.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 4 600.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 07:00 пятницы насчитывалось 9 586 769 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 178 112 против 145 291 по состоянию на 08:00 минувшего четверга, излечились 4,8 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 421 тыс. 134 (124 тыс. 402 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 228 тыс. 114 (умерли 54 тыс. 971).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 63,1. В США на 1 млн населения скончались 383 человека, в Бразилии - 259.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53